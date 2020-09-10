النزاهة النيابية تُعلّق على 'موقف' القضاء إزاء عقود شبكات الهاتف النقال

علّقت لجنة النزاهة النيابية على "موقف" القضاء العراقي إزاء عقود شبكات الهاتف النقال، معتبرة أنه سيكون سببا رئيسا في الحد من "إهدار الثروات". وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نسخة منه، "نقف بإجلال أمام الجهود التي يبذلها القضاء في الوقوف الى جنب الشعب العراقي وايقاف تبديد ثرواته، من خلال اصداره امرا ولائيا بايقاف تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال".



وأضافت اللجنة أن "الموقف الحاسم للاجهزة القضائية في هذا الملف سيكون سببا رئيسا في الحد من اهدار الثروات والتلاعب بمقدرات الشعب".

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