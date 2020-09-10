درجال يستقبل ابطال الكيوكوشنكاي ويجدد دعمه لأصحاب الإنجاز

2020-09-10 | 11:38
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اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان الوزارة ستواصل تقديم الدعم للرياضيين سعياً لتحقيق الانجازات، وتذليل جميع العقبات لتحقيق النجاحات المنشودة من خلال وضع منشآتها في خدمة قطاعي الشباب والرياضة.
وبحسب بيان للوزارة فإن "الوزير درجال جدد دعمه لأبطال رياضة الكيوكوشنكاي، وتلبية متطلباتهم لاسيما فيما يتعلق بمشاركتهم في بطولتي أوروبا التي ستقام في تركيا خلال شهر تشرين الثاني المقبل، والعرب التي ستقام في شهر شباط 2021".
وأوضح درجال ان "انجازات ابطال الكيوكوشنكاي محط اعتزاز وتقدير، والوزارة حريصة على رعاية ومتابعة كافة الاتحادات، وتوفير سبل الاعداد اللازمة للنهوض بالمستوى الفني، وتهيئة البنى التحتية اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية".
واستعرض اللاعبان مصطفى محمد و لي عمار امام الوزير الميداليات الملونة التي حصلوا عليها خلال مشاركتهم في البطولات الدولية والمحلية، وقدما شكرهما على الدعم المُقدم لهما لمواصلة تحقيق الانجازات ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية.
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