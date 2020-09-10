انفجار عبوة لاصقة استهدفت عجلة ضابط في شرطة ديالى

أفادت خلية الإعلام الأمني، الخميس، بانفجار عبوة لاصقة استهدفت عجلة أحد ضباط شرطة ديالى، دون خسائر بشرية. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انفجار عبوة لاصقة في عجلة تعود لأحد ضباط شرطة ديالى في منطقة المفرق". وأضافت الخلية في بيانها، أن ذلك "أدى إلى أضرار بالعجلة دون خسائر بشرية".



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