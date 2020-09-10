شاهد.. أكبر حفلة لمعرفة جنس مولود في العالم

وأقام المدونان الحفل في برج خليفة في دبي، وحاز فيديو الحفل على ملايين المشاهدات في وسائل التواصل.





وتناقلت صفحات التواصل أن حفل معرفة جنس المولود المنتظر كلف نحو 100 ألف دولار، حيث يشير اللون الأزرق إلى أنه (صبي) واللون الزهري إلى أن المولود سيكون (بنت).