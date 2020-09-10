كشف مصدر في منظمة "أوبك"، أن دول المنظمة من الممكن أن تعقد اجتماعاً مباشراً (وجهاً لوجه) في بغداد في مطلع كانون الأول المقبل، وذلك بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس المنظمة.
ومقترح عقد الاجتماع في بغداد في الرابع من كانون الأول المقبل تقدم به وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في رسالته إلى الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو.
وكان من المفترض أن تعقد دول المنظمة الاجتماع في بغداد في أيلول الحالي، لكن تقرر تأجيله بسبب أزمة كورونا.
وقال الوزير العراقي في رسالته، إن "الاستعدادات للاجتماع تطلب تنظيمها عدة شهور، لكن بسبب الوباء والقيود تم تأجيل الاجتماع المقرر في سبتمبر، لذلك نقترح عقد الاجتماع في 4 ديسمبر المقبل في بغداد".
وأشار المصدر إلى أن قرار عقد الاجتماع سيتم اتخاذه بعد تحسن الوضع الوبائي في العالم.
ومنظمة "أوبك" تضم إحدى عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها.
وتأسست المنظمة في بغداد عام 1960، وكانت تضم حينها كلا من السعودية، وإيران، والعراق، والكويت وفنزويلا، ويقع مقر المنظمة في فيينا.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يقترح عقد اجتماع لأوبك ببغداد في كانون الأول المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.