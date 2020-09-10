العراق يقترح عقد اجتماع لأوبك ببغداد في كانون الأول المقبل

وأضاف المصدر لوكالة "تاس" الروسية، أن الاجتماع من الممكن أن يعقد في العاصمة العراقية إذا تحسن الوضع الوبائي في العالم، وتم رفع القيود المفروضة على المعابر الحدودية.

ومقترح عقد الاجتماع في بغداد في الرابع من كانون الأول المقبل تقدم به وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في رسالته إلى الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو.



وكان من المفترض أن تعقد دول المنظمة الاجتماع في بغداد في أيلول الحالي، لكن تقرر تأجيله بسبب أزمة كورونا

وقال الوزير العراقي في رسالته، إن "الاستعدادات للاجتماع تطلب تنظيمها عدة شهور، لكن بسبب الوباء والقيود تم تأجيل الاجتماع المقرر في سبتمبر، لذلك نقترح عقد الاجتماع في 4 ديسمبر المقبل في بغداد".

وأشار المصدر إلى أن قرار عقد الاجتماع سيتم اتخاذه بعد تحسن الوضع الوبائي في العالم.

ومنظمة "أوبك" تضم إحدى عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها.

