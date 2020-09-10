بغداد وأربيل تتوصلان لتفاهمات مشتركة لحل الملفات العالقة

افاد مصدر مطلع، الخميس، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني توصلا إلى العديد من التفاهمات حول الملفات العالقة.

وقال المصدر إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، توصلا إلى تفاهمات حول الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، ولاسيما في ملفات النفط والطاقة والموازنة والمنافذ الحدودية"، مشيراً إلى "تبقي عدد من المسائل البسيطة، تم تحويلها إلى اللجان المختصة لمتابعتها".

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وأضاف المصدر أن "الكاظمي سيزور منفذ ابراهيم الخليل الحدودي، في قضاء زاخو"، لافتاً إلى أن "مسألة المستحقات التي بذمة إقليم كرستان، للشركات النفطية ورواتب الموظفين، هي من بين أبرز الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة".

يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل اليوم الخميس، (10 أيلول 2020) إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، لأول مرة منذ تسلمه رئاسة الوزراء في العراق.