بالفيديو.. نواب: ملف النازحين يشكل عقبة امام اجراء انتخابات كاملة ونزيهة

رغم تحرير كامل المناطق من سيطرة تنظيم داعش، الا ان ملف النازحين الذين هجروا ديارهم ما يزال يشكل عقبة امام العملية الانتخابية التي ستجري في البلاد، فاغلب النازحين لا يمتلكون اوراقا ثبوتية ولا بطاقة بايومترية تسمح لهم بالانتخاب، ما قد يربك العملية الانتخابية المقبلة التي حددها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران المقبل.اجراء مسح لاعداد النازحين من قبل وزارة التخطيط اول مطلب وضعه المراقبون لانجاح العملية الانتخابية المقبلة، خاصة وان هناك بعض الكتل والشخصيات السياسية تعمل على استغلال شريحة النازحين من اجل تزوير او تلاعب بنتائج الانتخابات لمصلحتهم، وقد تسهم باعادة بعض الشخصيات التي يرفضها الشارع العراقي اصلا.

سنتان مضت على آخر انتخابات نيابية اثيرت حولها الكثير من الشكوك بنزاهتها بحسب معنين، ليجد العراقيون انفسهم أمام خيار اجراء انتخابات مبكرة في ظل وجود الآلاف من النازحين الذين لا يزالون يعانون من مشاكل عدة.

