وكالة الاستخبارات: احباط عملية سطو مسلح والقبض على الجناه في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الخميس، عن احباط عملية سطو مسلح والقبض على الجناه في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد ورود أخبار بحصول عملية سطو مسلح على دار إحدى المواطنات والتي تعمل رئيسة قسم في جامعة النهرين وسرقة مبلغ مالي و مصوغات ذهبيه وموبايل ايفون، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

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واضاف انه "بعد جمع المعلومات تم التوصل الى الجناه والقبض عليهما في منطقة البياع بالعاصمة بغداد بعد نصب كمين محكم لهما، وبالجرم المشهود وبحوزتهما المبلغ المسروق ومقدارة سبعة ملايين دينار عراقي و مصوغات ذهبيه تقدر بخمسة ملايين دينار عراقي و الموبايل، حيث اعترفا من خلال التحقيقات الأولية معهما قيامهم بالجرم اعلاه".

واكد انه "تم تدوين أقوالهما وتسليمهما الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".