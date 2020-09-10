رياضة 2020-09-10 | 10:47 3,163 مشاهدة Advertisements التقى النجم الدولي السابق يونس محمود، بشبيهه في العاصمة بغداد. ونشر محمود عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مقطع فيديو يجمعه بشبيهه الشاب محمد في بغداد ولم يخلو من الطرفة بين الطرفين. وكسب محمد شهرة كبيرة في بغداد لا سميا في منطقته البلديات بسبب الشبه الكبير بينه وبين "السفاح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. يونس محمود يلتقي شبيهه في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.