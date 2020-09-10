الكاظمي يصل أربيل

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى أربيل لبحث عدد من الملفات من المسؤولين الكرد.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "الكاظمي وصل قبل قليل، إلى أربيل في زيارة يلتقي مسؤولين رفيعي المستوى بحكومة كردستان من أجل بحث عدد من الملفات".
يذكر أن الكاظمي أكد، أمس الأول الثلاثاء (8 أيلول 2020)، على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، لمعالجة التحديات الكبيرة.
يذكر أن الكاظمي أكد، أمس الأول الثلاثاء (8 أيلول 2020)، على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، لمعالجة التحديات الكبيرة.
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