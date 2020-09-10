هاري وميغان ماركل يردان أموالاً طائلة إلى البريطانيين

أعاد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أموالاً بقيمة 2.4 مليون جنيه إسترليني (3.2 مليون دولار) لدافعي الضرائب البريطانيين، وذلك قيمة تكلفة تجديد منزلهما في المملكة المتحدة، تنفيذا لتعهد قدماه بعد إعلانهما في كانون الثاني التخلي عن واجباتهما الملكية.
وأكد النشطاء أنه على هاري وميغان تعويض كل نفقاتهما على حساب الدولة فور مغادرة العائلة المالكة، وليس بعد مرور فترة من ذلك.
وتمكن الزوجان من سداد الدين بفضل صفقة بقيمة 150 مليون دولار مع الشركة الترفيهية الأميركية "نتفليكس". وسيسمح العقد للزوجين بإخراج أفلام وبرامج مختلفة، بما في ذلك، عن الأميرة ديانا. ومن المتوقع أن يفتح الزوجان شركة إنتاج.
يذكر أن الثنائي قررا مغادرة بريطانيا بعد تصاعد العداء مع الإعلام بعدما تخليا عن أدوارهما الملكية في آذار الماضي ويعيشان الآن في لوس أنجلوس.
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