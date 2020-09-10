هاري وميغان ماركل يردان أموالاً طائلة إلى البريطانيين

وأكد متحدث باسم هاري أنه ردّ بالكامل المبلغ الذي بدأ سداده في نيسان 2020. وقال دافعو الضرائب البريطانيون، الذين ضغطوا على هاري ليردّ الأموال، بأن الأمر كان "نصرا صعبا".

وأكد النشطاء أنه على هاري وميغان تعويض كل نفقاتهما على حساب الدولة فور مغادرة العائلة المالكة، وليس بعد مرور فترة من ذلك.



وتمكن الزوجان من سداد الدين بفضل صفقة بقيمة 150 مليون دولار مع الشركة الترفيهية الأميركية "نتفليكس". وسيسمح العقد للزوجين بإخراج أفلام وبرامج مختلفة، بما في ذلك، عن الأميرة ديانا. ومن المتوقع أن يفتح الزوجان شركة إنتاج.

يذكر أن الثنائي قررا مغادرة بريطانيا بعد تصاعد العداء مع الإعلام بعدما تخليا عن أدوارهما الملكية في آذار الماضي ويعيشان الآن في لوس أنجلوس.

