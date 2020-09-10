الامن والدفاع تلنقي الكاظمي قريبا ووزير الدفاع في البرلمان الاسبوع المقبل

تستضيف لجنة الامن والدفاع النيابية وزير الدفاع لبحث آخر تطورات الوضع الامني وعقود التسليح، وغيرها من الامور التي تخص الوزارة، بينما تنتظر تحديد موعد من قبل رئيس الوزراء للقائه وبحث التطورات الامنية في البلد.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "اللجنة ناقشت يوم أمس ابرز ما ستجري مناقشته من قوانين داخل اللجنة خلال الفصل التشريعي الحالي، ومن بينها قانون القوة الجوية وقانون جرائم المعلوماتية وقانون جهاز مكافحة الارهاب".

واضاف ان "الاستضافة تخص عمل الوزارة والتجهيز والتسليح واعادة المفصولين والوضع الامني واسلوب القتال ضد داعش وغيرها من الامور"، مبينا أن "اللقاء مع رئيس الوزراء سيجري تحديده خلال الاسبوعين المقبلين، لمناقشة الوضع الامني في البلد وكذلك مصير اللجنة التحقيقية الخاصة بالتظاهرات".