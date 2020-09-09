مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم توزيع دفعة جديدة من رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء".
واضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالمنح استلام راتبه من أي مكان يتواجد".
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