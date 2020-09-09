التربية تعلن ضوابط التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن حصول موافقة معالي الوزير علي حميد الدليمي، على تنظيم تقديم الطلبة للقبول في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد يبدأ يوم غد الخميس الموافق الـ10 من أيلول الحالي ، وينتهي في نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق الـ21 من شهر ذاته"، مبينة ان "الضوابط تنص على ان لا يقل مجموع الطالب الراغب بالتقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (582) درجة بالنسبة للطلبة المسلمين و( 485 ) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين".

واضافت ان "طلبة الصف الاول والثاني والثالث المتوسط والرابع العلمي ، يعفون من معدل البقاء لكون دراستهم باللغة الانكليزية للمواد العلمية ( الكيمياء ، الفيزياء ، الاحياء ، الرياضيات) ، ويكون معدل البقاء للطلبة الناجحين من الصف الخامس الى السادس العلمي (75%) في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد".

وتابعت ان "الطالب المتقدم للقبول يؤدي اختبارا في الذكاء واختبار تحصيلي في المواد ( اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، العلوم ) من مواد الصف السادس الابتدائي ، وتجري الاختبارات للطلبة المتقدمين في الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الموافق الـ30 من أيلول الجاري ، حيث يكون الاختبار في المدرسة التي قدم اليها الطالب ويبدأ امتحان التحصيلي اولاً ومن ثم اختبار الذكاء ، ويفصل بينهما استراحة لمدة 30 دقيقة مع التقيد بالسقف الزمني لكليهما" .

واكدت ان "يكون التقديم للقبول الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد في محافظة بغداد وفقاً للرقعة الجغرافية لسكن الطالب ولا يحق لهم النقل الى مدرسة اخرى ، مع اخذ تعهد خطي من اولياء الامور لقبول ابنائهم وفقاً للطاقة الاستيعابية للثانوية"، لافتة الى انه "يكون التقديم للقبول في مدارس المتميزين في المحافظات والقبول فيها وفقاً للطاقة الاستيعابية للمدرسة ايضا ولا يحق لهم بالنقل الى مدرسة اخرى" .

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واختتمت الوزارة بالقول انه "يحق لخريجي الدراسة الابتدائية في اقليم كردستان التقديم الى اختبارات هذه المدارس وحسب الضوابط ، كما يحق لخريجي الدراسة الابتدائية القادمين من الدول العربية والاجنبية التقديم الى تلك المدارس وحسب الضوابط ايضاً"، موضحة ان "ادارة ثانويات كلية بغداد ومدارس المتميزين ملتزمة بإعلان نتائج المقبولين وفق القوائم المرسلة اليها ويحق للطلبة الاعتراض على النتائج في موعد اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ ظهور النتائج".