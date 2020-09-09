الاستخبارات تعلن اعتقال متهم يتاجر بأجهزة اتصال لاسلكي ممنوعة في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن اعتقال متهم يتاجر ببيع أجهزة الاتصال الاسلكي ممنوعة في بغداد.



وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال متابعة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم رصد أحد المتهمين يقوم بالترويج لبيع أجهزة الاتصال السلكي والترويج لها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والممنوعة التداول حسب توصيات هيئة الإعلام والاتصال".

وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية واستدراج المتهم ونصب كمين محكم له والقبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته جهاز موتورلا Gp98 عدد 20 قطعة و جهاز محطة موتوترلا 160 عدد 2 وجهاز موبنك عدد 6 قطع".