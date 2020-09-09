العراق يقرر فتح جسر جوي وبحري لتقديم مساعدات عاجلة الى السودان

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بفتح جسر جوي وبحري لتقديم مساعدات عاجلة الى السودان.



وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن الكاظمي "أمر بفتح جسر جوي وبحري لتقديم مساعدات عاجلة الى السودان والبدء بتحميل عشرة آلاف طن من الحنطة من موانىء البصرة لدعم الشعب السوداني".

وتشهد السودان فيضانات قوية تسببت بمقتل العشرات وتشريد مئات الالاف من السكان.