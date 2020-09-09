دولة اوروبية تسجل 2659 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2659 حالة لتصل إلى مستوى 355219.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 5 سبتمبر 1813 حالة، وفي 6 سبتمبر 2988، ما يعتبر أكبر عدد من نوعه في المملكة المتحدة منذ يوم 23 مايو، وفي 7 سبتمبر 2948، وفي 8 سبتمبر 2420.



وذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 8 وفيات جديدة بين أشخاص تم ثبوت إصابتهم بالفيروس في الفترة منذ 28 يوما لتصل الحصيلة العامة للضحايا إلى 41594.