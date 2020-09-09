اجرام بغداد تعلن اعتقال متهم سرق 200 مليون دينار من مركبة

اعلنت مكافحة اجرام بغداد، الاربعاء، عن اعتقال متهم سرق 200 مليون دينار من مركبة شمالي العاصمة.

وقالت المكافحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ابطال مكتب الاعظمية لمكافحة الاجرام تمكنوا من الوصول للجاني بعد حصول حادث سرقة مبلغ مالي يقدر بـ ٢٠٠ مليون دينار عراقي من احدى المركبات ضمن منطقة الوزيرية ببغداد بعد استلام صاحب صيرفة المبالغ من مصرف الرافدين فرع باب المعظم".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وتم القبض على المتهم بعد ٤ ايام من ارتكاب الحادث"، مشيراً الى أنه "من خلال التعمق بالتحقيق معه اعترف بأماكن تواجد المبالغ المالية والعجلات التي قام المتهم بشرائها من الاسواق بعد ارتكاب الجريمة، وقد صدقت هذا اليوم اعترافاته قضائيا وجرى أسترجاع المبالغ المالية المسروقة".