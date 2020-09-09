كورونا.. طرح احتمالية إيقاف تجارب لقاحات مؤقتاً

قال اكبر المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس، يوم الأربعاء، إنه من المحتمل إيقاف تجارب اللقاحات الأخرى مؤقتا في مرحلة ما.
وصرح فالانس في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه يجب أن تتوقع في بعض التجارب الأخرى أنك ستشاهد مواقف تتوقف فيها الأمور مؤقتا ثم تستأنف".
وأضاف: "نحن بحاجة للتأكد من أن هذه اللقاحات تعمل بشكل جيد، وأنها آمنة".
وعلقت "أسترازينيكا" المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن لقاح "أسترا زينيكا" يعد "الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض".
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