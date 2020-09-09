الصحة العالمية تعلق على قرار تعليق تجارب لقاح ضد كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، في تعليقها على قرار وقف شركة "أسترازينيكا" التجارب على لقاح ضد فيروس كورونا، إن "هذا الأمر ليس نادر الحدوث، والشيء الرئيسي في تطوير الدواء هو السلامة".
وقال متحدث باسم شركة "أسترازينيكا" إن تعليق الاختبارات أمر روتيني وضروري في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أنه لم يعرف بعد إلى متى سيستمر تعليق التجارب السريرية.
وحصد تفشي وباء كورونا حول العالم أرواح نحو 900 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من 27.5 مليون شخص.
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