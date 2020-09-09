مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة في ميسان

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل شخص واصابة آخر بمشاجرة في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة عشائرية وقعت في الكحلاء ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر بجروح بعد اطلاق نار".

وتشهد محافظات عدة من العراق ومنها ميسان نزاعات عشائرية بين فترة واخرى تسفر عن قتلى وجرحى.