بلند باية الإيرانية تحدد موعد انجاز ملعب الزوراء

2020-09-09 | 18:01
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اكدت شركة بلند باية الإيرانية، ان ملعب الزوراء سيكون جاهزاً مطلع عام 2022 المقبل.
وأكد الوزير درجال خلال اللقاء ان "الوزارة اوفت بجميع التزاماتها مع الشركة وعلى استعداد لتقديم جميع التسهيلات التي تتطلب انجاز العمل في ملعب الزوراء وتسليمه الذي تأخر اكثر من مرة بدون مسوغات مقنعة".
واضاف ان "الشركة التي مُنحت ثقة كاملة لإكمال ما بذمتها يتطلب منها الايفاء ببنود العقد الموقع معها، واولها تشغيل ما نسبته 50% من الايدي العاملة العراقية ضمن المشروع ".
واشار درجال الى ان "التأخير اكثر من الوقت المسموح سيعرض الشركة الى التعامل معها قضائيا وفق القانون وهو ما لا نريده ونطمح ان تتم المباشرة فورا لانجاز ملعب الزوراء والعمل على مدار الساعة منوها بان ملعب التاجيات ستكون له جلسة خاصة لمناقشة تفاصيله".
من جهته برر المدير التنفيذي للشركة الايرانية التاخير الحاصل بانه نتيجة تعقيدات الحركة والمواصلات بسبب جائحة كورونا والشركة بدورها تثمن الحرص والمسؤولية من الوزير الذي انهى جميع الصعوبات التي تواجههم ، وتابع بالقول: ان "ملعب الزوراء سيكتمل خلال الاشهر القادمة، ومطلع العام القادم سيشهد انجاز هذا الصرح، إذ تم استكمال تجهيز جميع المواد الخاصة بالملعب تقريباً من مناشيء اصلية تم عرضها امام مسؤولي الوزارة والدائرة الهندسية"، لافتاً ان "العمل سيتم استئنافه حال وصول الفريق الفني المتخصص وحصوله على الاقامة وان وجبات العمل ستتم مضاعفتها وسنكون في سباق مع الزمن للايفاء بما وعدناكم به".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.