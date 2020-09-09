بلند باية الإيرانية تحدد موعد انجاز ملعب الزوراء

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال استقبل اليوم ممثلي شركة بلند باية الايرانية المنفذة لملعبي الزوراء والتاجيات في بغداد".

وأكد الوزير درجال خلال اللقاء ان "الوزارة اوفت بجميع التزاماتها مع الشركة وعلى استعداد لتقديم جميع التسهيلات التي تتطلب انجاز العمل في ملعب الزوراء وتسليمه الذي تأخر اكثر من مرة بدون مسوغات مقنعة".



واضاف ان "الشركة التي مُنحت ثقة كاملة لإكمال ما بذمتها يتطلب منها الايفاء ببنود العقد الموقع معها، واولها تشغيل ما نسبته 50% من الايدي العاملة العراقية ضمن المشروع ".

واشار درجال الى ان "التأخير اكثر من الوقت المسموح سيعرض الشركة الى التعامل معها قضائيا وفق القانون وهو ما لا نريده ونطمح ان تتم المباشرة فورا لانجاز ملعب الزوراء والعمل على مدار الساعة منوها بان ملعب التاجيات ستكون له جلسة خاصة لمناقشة تفاصيله".

