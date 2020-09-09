الصحة النيابية: العراق يمرّ بحالة توازن بين أعداد الإصابات والشفاء من كورونا

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، وجود حالة من التوازن بين أعداد الإصابات وحالات الشفاء لفيروس كورونا في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة النائب حسن خلاطي قوله، ان "هناك حالة من التوازن بين أعداد الإصابات بفيروس كورونا وحالات الشفاء، وهذا مؤشر جيد"، مشيرا إلى أن "الوقاية من الفيروس تعتمد على التزام المواطنين بشكل طوعي وذاتي".
وأضاف خلاطي، أن "قانون التدرج الطبي يلزم الحكومة بالتعيين المركزي"، مبينا أن "هنالك حصلت بعض المشاكل المالية المتعلقة بين وزارتي المالية والصحة".
وأضاف خلاطي، أن "قانون التدرج الطبي يلزم الحكومة بالتعيين المركزي"، مبينا أن "هنالك حصلت بعض المشاكل المالية المتعلقة بين وزارتي المالية والصحة".
وتابع، أن "وزارة التخطيط ستقوم بتوزيع المعينين كل حسب حاجة المحافظة"، مبينا أن "البرلمان صوّت على أغلب فقرات قانون الضمان الصحي".
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