الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الـ190 ألف وفاة جراء كورونا

تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حسب معطيات وكالة "رويترز"، حاجز الـ190 ألف حالة.
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