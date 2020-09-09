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إصابة وزير الخارجية اللبناني بفيروس كورونا

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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في لبنان، اليوم الأربعاء، عن إصابة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، بفيروس المستجد.
وأفاد البيان بأن "نتيجة فحص بي سي آر الذي أجراه الوزير شربل وهبة جاءت إيجابية، وذلك بعد اختبار أولي أمس الأول الإثنين احتاج إلى تأكيد"، مضيفا أن "الوزير يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين".

وشربل وهبة هو ثاني شخصية وزارية لبنانية تصاب بـ"كوفيد-19"، حيث أعلن في مارس المنصرم عن إصابة الوزير السابق محمد الصفدي بالفيروس ثم شفي منه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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