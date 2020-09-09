إصابة وزير الخارجية اللبناني بفيروس كورونا

وأفاد البيان بأن "نتيجة فحص بي سي آر الذي أجراه الوزير شربل وهبة جاءت إيجابية، وذلك بعد اختبار أولي أمس الأول الإثنين احتاج إلى تأكيد"، مضيفا أن "الوزير يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين".

وشربل وهبة هو ثاني شخصية وزارية لبنانية تصاب بـ"كوفيد-19"، حيث أعلن في مارس المنصرم عن إصابة الوزير السابق محمد الصفدي بالفيروس ثم شفي منه.

