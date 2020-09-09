الصحة العالمية: سلامة أي لقاح محتمل لكورونا تأتي في المقام الأول

وقالت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان اليوم الأربعاء إن "سلامة أي لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تأتي في المقام الأول والحديث عن السرعة.. لا يعني أن نتهاون فيما يتعين علينا تقييمه".

وجاء تصريح سواميناثان بعد تعليق مجموعة "أسترازينيكا" (ASTRAZENECA) تجاربها، مؤقتا على الأقل، على لقاح محتمل بسبب مخاوف تتعلق بالآثار الجانبية.

وأضافت في ندوة على موقع للتواصل الاجتماعي "ما يزال ينبغي اتباع قواعد اللعبة، بالنسبة للأدوية واللقاحات يتعين اختبار سلامتها في المقام الأول".

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وحصد تفشي وباء كورونا حول العالم أرواح نحو 900 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من 27.5 مليون شخص.