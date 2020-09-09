وقالت وسائل الإعلام المصرية إن "حسن الخاتمة" كانت من نصيب الطفل، محمود سعيد، الذي توفي في حادث سير مروع بعد خروجه من صلاة العشاء، في قرية القراقرة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ونعاه أهل قريته.
وقال السيد محمد، من أهالي قرية القراقرة، إن الطفل محمود سعيد عبد الله جودة، خرج من صلاة العشاء وأثناء سيره بالدراجة انزلق وسقط تحت عجلات سيارة نقل ثقيل على طريق بنها- الزقازيق، وتوفي في الحال، لافتًا في حديثه لـ"الوطن" إلى أن الطفل طالب في الصف الأول الإعدادي ومعروف عنه تردده الدائم على المسجد ومحافظته على جميع الصلوات في جماعة.
وقال السيد محمد، من أهالي قرية القراقرة، إن الطفل محمود سعيد عبد الله جودة، خرج من صلاة العشاء وأثناء سيره بالدراجة انزلق وسقط تحت عجلات سيارة نقل ثقيل على طريق بنها- الزقازيق، وتوفي في الحال، لافتًا في حديثه لـ"الوطن" إلى أن الطفل طالب في الصف الأول الإعدادي ومعروف عنه تردده الدائم على المسجد ومحافظته على جميع الصلوات في جماعة.
وسادت حالة من الحزن بعدما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور للطفل من كاميرا المراقبة الموجودة داخل المسجد ورصدته وهو يؤدي صلاة العشاء، قبل أن يلقى مصرعه بعد دقائق أثناء سيره بدراجته على الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل فور خروجه من صلاة العشاء... إليكم ماذا حدث (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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