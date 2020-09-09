المالية النيابية: مجلس الوزراء سيمرر الموازنة خلال الاسبوع المقبل

اعلن عضو في اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان حصة اقليم كردستان من الموازنة تعتمد على نقطتين اساسيتين، فيما اشار الى ان مجلس الوزراء سيمرر الموازنة الاسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح نشره موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الرسمي، وتابعته الخليج 365، ان "مجلس الوزراء الاتحادي سيجتمع خلال الاسبوع المقبل لتمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2020، والمصادقة عليه وارساله الى مجلس النواب".

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واضاف ميرزا ان "حصة اقليم كردستان من تلك الموازنة غير واضحة الى الآن"، مؤكدا انه "لا توجد معلومات دقيقة حول حصة اقليم كردستان بالارقام".

وأكد ان "حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2020 تعتمد على نقطيتن هما، واردات الاقليم النفطية وغير النفطية وما سيتفق عليه وفد اقليم كردستان مع وفد الحكومة الاتحادية".