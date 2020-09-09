الكربولي: رفع فقرة الانتماء المذهبي من قوائم الكلية العسكرية لن يغير شيئاً

اعتبر النائب محمد الكربولي، الاربعاء، أن رفع فقرة الانتماء المذهبي من قوائم الكلية العسكرية لن يغير شيئاً من حقيقة التعامل غير المنصف.

وقال الكربولي في تغريدة له على "تويتر"، إن "رفع فقرة الانتماء المذهبي من قوائم الكلية العسكرية لن يغير شيئاً من حقيقة التعامل غير المنصف مع هذا الملف المطلوب ان يكون التنافس متاحا لجميع الطلبة بعيدا عن انتماءاتهم الفرعية".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن استمارات القبول في الكلية العسكرية بعد نشر قوائم تشير الى المذهب.