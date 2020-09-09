اخبار العالم / اخبار العراق

الكاظمي يزور اربيل غدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف مصدر مطلع، الاربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور اربيل يوم غد الخميس.

وقال المصدر ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور يوم غد الخميس إقليم كردستان"، مبينا ان "الكاظمي سيجتمع خلال زيارته في أربيل، مع مسؤولين رفيعي المستوى بحكومة الاقليم".

 

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد امس الثلاثاء، (8 أيلول 2020) على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، لمعالجة التحديات الكبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يزور اربيل غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا