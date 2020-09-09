الكاظمي يزور اربيل غدا

كشف مصدر مطلع، الاربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور اربيل يوم غد الخميس.

وقال المصدر ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور يوم غد الخميس إقليم كردستان"، مبينا ان "الكاظمي سيجتمع خلال زيارته في أربيل، مع مسؤولين رفيعي المستوى بحكومة الاقليم".

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد امس الثلاثاء، (8 أيلول 2020) على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، لمعالجة التحديات الكبيرة.