الكاظمي يوجه برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن استمارات القبول بالكلية العسكرية

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، برفع الإشارة إلى اسم المذهب ضمن أستمارات القبول في الكليات العسكرية.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة امر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن أستمارات القبول في الكلية العسكرية".
ووجه الكاظمي بحسب البيان بـ"عدم العمل بهذه الآلية مطلقًا في مؤسسات الدولة لإي سبب كان، وأن تكون المواطنة والهوية العراقية هي المعيار، مع كامل الأحترام لجميع الهويات الفرعية".
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