علاوي: ترسيخ الطائفية بالمؤسسات وبضمنها الجيش يؤكد وجود من يدفع باتجاه استمرار ‫المحاصصة‬

اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاربعاء، ان ترسيخ الطائفية بالمؤسسات وبضمنها الجيش يشير الى وجود من يدفع باتجاه استمرار ‫المحاصصة‬.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، وتابعتها الخليج 365، ان "ترسيخ النزعة الطائفية داخل مؤسسات الدولة وبضمنها الجيش، صاحب المآثر والبطولات، يؤكد ان هناك من يدفع باتجاه استمرار ‫المحاصصة‬ ويسعى لتجسيرها ويكشف الى اي مستوى هابط وصلت العملية السياسية".

وتساءل علاوي "أهذا هو الاصلاح المنتظر، كيف يمكننا بعد ذلك ان ننتفض ضد الطائفية؟".