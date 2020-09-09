علاوي: ترسيخ الطائفية بالمؤسسات وبضمنها الجيش يؤكد وجود من يدفع باتجاه استمرار ‫المحاصصة‬

اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاربعاء، ان ترسيخ الطائفية بالمؤسسات وبضمنها الجيش يشير الى وجود من يدفع باتجاه استمرار المحاصصة.
وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، وتابعتها الخليج 365، ان "ترسيخ النزعة الطائفية داخل مؤسسات الدولة وبضمنها الجيش، صاحب المآثر والبطولات، يؤكد ان هناك من يدفع باتجاه استمرار المحاصصة ويسعى لتجسيرها ويكشف الى اي مستوى هابط وصلت العملية السياسية".
وتساءل علاوي "أهذا هو الاصلاح المنتظر، كيف يمكننا بعد ذلك ان ننتفض ضد الطائفية؟".
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