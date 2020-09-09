التربية توافق على قطع الاجازات الممنوحة لأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية

وافق وزير التربية علي حميد الدليمي، الاربعاء، على قطع الإجازات الممنوحة لأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية للراغبين بقطعها في المديريات العامة للتربية كافة . وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزير تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الوزارة اعلنت صباح اليوم، عن موعد مباشرة الكوادر التعليمية والتدريسية في الـ13 من شهر ايلول الحالي ، وعليه اصبح الآن من الممكن لهم قطع الاجازة والالتحاق بالدوام الرسمي للعام الدراسي الجديد".



واضاف ان " المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي اصدرت اعماماً للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا اقليم كردستان ، يتضمن حصول الموافقة على امكانية قطع الإجازات (سنة بدون راتب والاجازة براتب أسمي لمدة خمسة سنوات واجازة الامومة والاجازة الخاصة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة) ، للراغبين من اعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية".

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