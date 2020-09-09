وفيات كورونا تقارب 190 ألفاً في الولايات المتحدة

اقتربت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، من 190 ألفا.
ففي أيوا، حاليا أحد أعلى معدلات الإصابة في الولايات المتحدة، جاءت نتائج 15 في المئة من الاختبارات الأسبوع الماضي إيجابية. ويشير تحليل لوكالة "رويترز" إلى أن معدل إيجابية الاختبارات في ولاية ساوث داكوتا القريبة، بلغ 19 في المئة، ونورث داكوتا 18 في المئة.
ويرتبط الارتفاع المفاجئ في ولايتي أيوا وساوث داكوتا بمعاودة فتح الكليات في أيوا، وسباق الدراجات النارية السنوي الشهر الماضي في ستيرجيس بساوث داكوتا.
وكانساس وإيداهو وميزوري أيضا من بين أعلى 10 ولايات أمريكية، من حيث معدل الاختبارات الإيجابية.
وتراجعت الإصابة بفيروس كورونا لمدة 7 أسابيع متتالية في الولايات المتحدة، وبلغ معدل الوفيات حوالي 6100 حالة أسبوعيا الشهر الماضي.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بكورونا في العالم، وذلك بتسجيلها أكثر من 6.3 مليون حالة، تليها الهند بواقع 4.3 مليون، ثم البرازيل التي سجلت إجمالا 4.1 مليون.
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