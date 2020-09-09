توضيح من التربية بشأن موعد الـ13 من ايلول الحالي

اصدرت وزارة التربية، الاربعاء، توضيحا بشأن تحديدها موعد الـ13 من ايلول الحالي لدوام الملاكات التدريسية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تأريخ الـ13 من شهر ايلول الحالي سيكون موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية فقط، وليس بدء العام الدراسي الجديد".

واضافت ان "مباشرتهم في هذا الوقت اجراء روتيني تتبعهُ الوزارة كل عام".