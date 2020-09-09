تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة تتضمن موافقة وزير الصحة حسن التميمي على استثناء جميع ملاكات الوزارة من شرط المعدل للتقديم على الماجستير.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. وزير الصحة يوافق على استثناء ملاكات الوزارة من شرط المعدل للتقديم على الماجستير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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