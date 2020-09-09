رسمياً.. انطلاق دوري الكرة الممتاز في 25 تشرين الأول المقبل

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الهيئة أكملت روزنامة المسابقات للموسم 2021/2020، الذي سيتم تزويد الأندية ووسائل الإعلام به من كراس التعليمات الخاص بشروط الصحة والسلامة للوقاية من فايروس كورونا خلال انطلاق التدريبات والمباريات الرسمية".وأوضحت، أن "موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز لموسم 2021/2020 سيكون بالخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بنظام الدوري العام، وبمشاركة عشرين فريقاً تلعب على مرحلتين ذهاباً وإياباً، على أن يهبط فريقان في ختام الدوري إلى دوري الدرجة الأولى، فيما سيلعب الفريق صاحب المركز 18 مباراة ملحق مع صاحب المركز الثالث لدوري الدرجة الأولى ليتأهل الفائز منهم لدوري الكرة الممتاز".

وأضافت، أن "دوري الشباب سينطلق بالموعد نفسه المحدد لانطلاق دوري الكبار للممتاز، وبمشاركة عشرين فريقاً تلعب بنظام المرحلة الواحدة، وسيتم سحب قرعة الموسم الجديد بالتاسع والعشرين من الشهر الجاري في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، فيما ستسحب قرعة بطولة الكأس في اليوم التالي من الشهر نفسه".



وتابعت، أن "لجنة المسابقات للهيئة التطبيعية، حددت الأول من تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق (تصفيات المحافظات)، على أن تنطلق المرحلة الثانية للدوري (تصفيات المناطق) بالثلاثين من كانون الثاني لعام 2021، فيما سيكون موعد إنطلاق الدوري العام لدوري الدرجة الأولى بالخامس والعشرين من اذار للعام المقبل، بمشاركة 24 فريقاً تلعب بنظام المجموعتين لمرحلة واحدة فقط".

وأوضحت، "يتاهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرةً إلى دوري الكرة الممتاز، فيما سيلعب صاحب المركزين الثاني من كل مجموعة مباراة فاصلة لتحديد الفريق المتأهل والذي سيلعب مباراة فاصلة (بلي أوف) مع تسلسل المركز الثامن عشر لدوري الكرة الممتاز، والفائز منهما يتأهل لدوري 2022/2021".

واكملت، أن "لجنة المسابقات قررت فتح باب المشاركة في بطولة كأس العراق والتي ستكون اختيارية لأندية الدرجة (الأولى والثانية)، لغاية السابع والعشرين من الشهر الجاري لمعرفة عدد الأندية المشاركة قبل الإعلان عن سحب القرعة".