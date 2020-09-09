2020-09-09 | 12:17 153 مشاهدة أتشعر بالتعب المفاجئ بعد تناول الطعام؟ يرتبط هذا بعوامل مختلفة أبرزها تناول بعض أنواع الأطعمة، كالخبز الأبيض واللحم الأحمر والكرز والسكر... تناول هذه الاطعمة المذكروة سابقا، في النهار، يحد من الشعور بالنشاط ويفقد الجسم طاقته بشكل مفاجئ. ما الحلّ؟ تغيير العادات الغذائية واتباع نظام غذائي صحي مع شرب كميات كبيرة من المياه. زيادة تناول الألياف والحبوب والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة. القيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة . شرب الشاي أو القهوة للتغلب على شعور النوم. غيّر نظامك الغذائي ولاحظ الفرق!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أتشعر بالتعب المفاجئ بعد تناول الطعام؟ إليك الحلّ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.