أرسلت وزارة المالية، كتاباً الى الجهات المعنية تؤكد من خلاله ان سلامة الذمة المالية لرئيس الهيئة التطبيعية ومستشار رئيس الوزراء اياد بنيان.

ويأتي هذا الاجراء بعدما قام بنيان بتسديد جميع الديون المتاخرة، تعقيباً على صدور امر بحجز ممتلكاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. سلامة الذمة المالية لرئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.