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ميسي يشارك بتدريبات برشلونة لأول مرة منذ ازمة طلب الرحيل

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2020-09-09 | 12:10

ميسي يشارك بتدريبات برشلونة لأول مرة منذ ازمة طلب الرحيل

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شارك قائد وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، ليونيل ، في التدريبات الجماعية صباح اليوم، الأربعاء، للمرة الأولى بعد انتهاء أزمته مع الإدارة الكتالونية.
وكان ميسي قد تراجع قبل أيام عن قرار رغبته في الرحيل عن قلعة "كامب نو"، وأعلن استمراره مع برشلونة في الموسم المقبل لسريان عقده الذي يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 700 مليون يورو.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً من التدريبات الصباحية والتي ظهر خلالها ميسي بجانب لويس سواريز، فيليب كوتينيو، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج وأنسو فاتي.


ويستعد برشلونة لأولى مبارياته الودية مع المدير الفني الجديد، رونالد كومان، يوم السبت المقبل أمام نادي أندورا الذي يمتلكه، جيرارد بيكيه.

وستكون ثاني التجارب الودية يوم 16 ايلول الجاري أمام جيرونا وذلك قبل انطلاق مباريات برشلونة في يوم 26 ايلول أمام فياريال.

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