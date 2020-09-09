2020-09-09 | 12:10
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شارك قائد وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، في التدريبات الجماعية صباح اليوم، الأربعاء، للمرة الأولى بعد انتهاء أزمته مع الإدارة الكتالونية.
ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً من التدريبات الصباحية والتي ظهر خلالها ميسي بجانب لويس سواريز، فيليب كوتينيو، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج وأنسو فاتي.
ويستعد برشلونة لأولى مبارياته الودية مع المدير الفني الجديد، رونالد كومان، يوم السبت المقبل أمام نادي أندورا الذي يمتلكه، جيرارد بيكيه.
وستكون ثاني التجارب الودية يوم 16 ايلول الجاري أمام جيرونا وذلك قبل انطلاق مباريات برشلونة في الدوري الإسباني يوم 26 ايلول أمام فياريال.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يشارك بتدريبات برشلونة لأول مرة منذ ازمة طلب الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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