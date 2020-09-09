أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد، بحوزتها ثلاثة كيلو غرام من مادة الكرستال و200 حبة مخدرة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال ورود معلومات استخبارية عن وجود عصابة تتاجر بالمواد المخدرة، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ومداهمة أحد الدور السكنية في منطقة الزعفرانية ببغداد وإلقاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود".



وأضاف البيان، "ضُبط بحوزتهم (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و (200) حبة مخدرة ومسدسان واطلاقات بندقية ومخزنيين ومواد أخرى تستخدم للتعاطي"، مشيراً إلى "تسليم المواد المضبوطة مع المتهمين الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".

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