طالبات 'ثانوية العقيدة' تناشدن الكاظمي بالتدخل وإنقاذ المدرسة

ناشدت طالبات ثانوية العقيدة (الراهبات) سابقاً، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتدخل وإنقاذ المدرسة التأريخية للبقاء في مكانها وعدم نقلها بعد "تأخر" وزارة التربية بدفع الإيجار إلى ديوان الوقف المسيحي.
إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي..
ثانوية العقيدة -الراهبات سابقاً- وهي مجمع كامل تأسس عام 1925، يضم روضة (الشقائق) ومدرسة ابتدائية (دجلة) وثانوية العقيدة، وفي عام 2008 تم تأسيس ثانوية كلية بغداد في نفس المجمع والتي تدرس المناهج الانكليزية منذ سنوات طويلة، هذه الثانوية خرجت الالاف والالاف من الطالبات منهن الطبيبات ومنهن المهندسات كالمعمارية الراحلة زها حديد (رحمها الله)، في البلدان المتقدمة مثل هذه المدارس تلقى اهتماماً خاصاً لكي تبقى ارثاً وطنياً، لكن في بلدنا وزارة التربية لم تدفع إيجار المدرسة للوقف المسيحي، كونها تعتبر من املاك الوقف المسيحي حيث كانت كنيسة وداراً للراهبات، فبسبب ما سبق يطالب الوقف الان بإخلائها لتحويلها لمشروع استثماري وذلك لمساحتها الواسعة وموقعها الجغرافي المميز في قلب العاصمة بغداد وعلى نهر دجلة مما يؤدي تشريد 2000 طالبة لتمحى بذلك الذكريات منذ عام 1925 والى يومنا هذا، نرجو منك التدخل لحل هذه الأزمة ودفع الإيجار المتراكم لكون العقيدة ليست مدرسة فقط بل هي إرث تأريخي ووطني نرجو عدم المساس بها.
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