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تحديد موعد مبدئي لانطلاق دوري الصالات

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2020-09-09 | 00:15

تحديد موعد مبدئي لانطلاق دوري الصالات

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عقدت لجنة كرة الصالات والشاطئية اجتماعها التنظيمي الأول، الثلاثاء، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بحضور عضو الهيأة التطبيعية، الدكتور اسعد لازم، ورئيس اللجنة، صبحي رحيم، وجميع اعضائها.
وجرى، خلال الاجتماع، تقديم الشكر والتقدير لرؤساء اللجان السابقة، تثمينا على ما قدموه من جهود كبيرة، ساهمت بتطوير لعبتي الصالات والشاطئية على الصعيدين المحلي والدولي.

واتفق المجتمعون على تثبيت موعد مبدئي لإنطلاق دوري كرة الصالات الذي حدد له يوم 13/11/2020 .


وتطرق رئيس اللجنة، صبحي رحيم، إلى اهمية النهوض بواقع كرة الشاطئية، من خلال السعي الجاد على زيادة عدد الفرق المشاركة، واتساع رقعة اللعبة لتشمل جميع المحافظات.

وتم الاتفاق على فتح الدورات التطويرية لمدربي الأندية والحكام الدوليين والدرجة الأولى.

وفي الختام، حدد رئيس اللجنة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل موعدا لعقد اجتماع مع ممثلي اندية الدوري الممتاز، لغرض شرح آلية الدوري، وعدد الفرق المشاركة، ومناقشة العديد من القضايا التي تخص لعبة كرة الصالات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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