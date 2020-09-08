صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أبو غريب ————— 19
ابو دشير ————— 15
الاسكان —————— 8
الاعلام —————— 10
البياع —————— 23
التاجي —————— 19
التراث —————— 4
الحارثية —————— 5
الحرية —————— 37
الخطيب —————— 5
الــدورة -———-—— 40
الدولعي —————— 13
الرحمانية —————— 4
السيدية —————— 17
الشالجية —————— 3
الشرطة الخامسة ——— 3
الشرطة الرابعة ———- 5
الشعلة —————— 35
الصالحية —————— 4
الطارمية —————— 28
الطوبجي —————— 1
العامرية —————— 7
العطـيـفيـة -————— 10
الـعـلاوي —————- 1
الغزاليـة -————— 22
القادسيـة —————- 10
الكاظميـة -————— 38
اللطيفية —————— 7
المحمودية ————— 63
المعالف ————— 6
المنصور —————- 24
المواصلات -————- 3
الـوشـاش ————— 2
اليـرموك ——-——- 52
اليوسفية —————- 4
جــكوك ————— 3
حي الجامعة ————- 8
حي الجهاد -———— 35
حي الخضراء -———— 1
حي العامل -————- 42
حي العدل ——-——- 21
حي الفرات ————— 2
سبع البور ————— 13
سـويب —————- 5
شارع حيفا ————— 5
كرادة مريم ——--—— 2
ناحية الرشيد -———— 4
مجمع الايادي ———— 2
جانب الرصافة -——— 29
محافظة ذي قار ——— 1
محافظة كربلاء --—— 2
محافظة كركوك -——- 1
محافطة بابل -——— 3
محافظة المثنى ——— 1
محافظة النجف -——— 1
محافظة ميسان ——— 1
محافظة ديالى ———- 3
ابو دشير ————— 15
الاسكان —————— 8
الاعلام —————— 10
البياع —————— 23
التاجي —————— 19
التراث —————— 4
الحارثية —————— 5
الحرية —————— 37
الخطيب —————— 5
الــدورة -———-—— 40
الدولعي —————— 13
الرحمانية —————— 4
السيدية —————— 17
الشالجية —————— 3
الشرطة الخامسة ——— 3
الشرطة الرابعة ———- 5
الشعلة —————— 35
الصالحية —————— 4
الطارمية —————— 28
الطوبجي —————— 1
العامرية —————— 7
العطـيـفيـة -————— 10
الـعـلاوي —————- 1
الغزاليـة -————— 22
القادسيـة —————- 10
الكاظميـة -————— 38
اللطيفية —————— 7
المحمودية ————— 63
المعالف ————— 6
المنصور —————- 24
المواصلات -————- 3
الـوشـاش ————— 2
اليـرموك ——-——- 52
اليوسفية —————- 4
جــكوك ————— 3
حي الجامعة ————- 8
حي الجهاد -———— 35
حي الخضراء -———— 1
حي العامل -————- 42
حي العدل ——-——- 21
حي الفرات ————— 2
سبع البور ————— 13
سـويب —————- 5
شارع حيفا ————— 5
كرادة مريم ——--—— 2
ناحية الرشيد -———— 4
مجمع الايادي ———— 2
جانب الرصافة -——— 29
محافظة ذي قار ——— 1
محافظة كربلاء --—— 2
محافظة كركوك -——- 1
محافطة بابل -——— 3
محافظة المثنى ——— 1
محافظة النجف -——— 1
محافظة ميسان ——— 1
محافظة ديالى ———- 3
الشفاء:350.. الوفيات: 3
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.