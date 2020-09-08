صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا



ابو دشير ————— 15

الاسكان —————— 8

الاعلام —————— 10

البياع —————— 23

التاجي —————— 19

التراث —————— 4

الحارثية —————— 5

الحرية —————— 37

الخطيب —————— 5

الــدورة -———-—— 40

الدولعي —————— 13

الرحمانية —————— 4

السيدية —————— 17

الشالجية —————— 3

الشرطة الخامسة ——— 3

الشرطة الرابعة ———- 5

الشعلة —————— 35

الصالحية —————— 4

الطارمية —————— 28

الطوبجي —————— 1

العامرية —————— 7

العطـيـفيـة -————— 10

الـعـلاوي —————- 1

الغزاليـة -————— 22

القادسيـة —————- 10

الكاظميـة -————— 38

اللطيفية —————— 7

المحمودية ————— 63

المعالف ————— 6

المنصور —————- 24

المواصلات -————- 3

الـوشـاش ————— 2

اليـرموك ——-——- 52

اليوسفية —————- 4

جــكوك ————— 3

حي الجامعة ————- 8

حي الجهاد -———— 35

حي الخضراء -———— 1

حي العامل -————- 42

حي العدل ——-——- 21

حي الفرات ————— 2

سبع البور ————— 13

سـويب —————- 5

شارع حيفا ————— 5

كرادة مريم ——--—— 2

ناحية الرشيد -———— 4

مجمع الايادي ———— 2

جانب الرصافة -——— 29

محافظة ذي قار ——— 1

محافظة كربلاء --—— 2

محافظة كركوك -——- 1

محافطة بابل -——— 3

محافظة المثنى ——— 1

محافظة النجف -——— 1

محافظة ميسان ——— 1

محافظة ديالى ———- 3 أبو غريب ————— 19ابو دشير ————— 15الاسكان —————— 8الاعلام —————— 10البياع —————— 23التاجي —————— 19التراث —————— 4الحارثية —————— 5الحرية —————— 37الخطيب —————— 5الــدورة -———-—— 40الدولعي —————— 13الرحمانية —————— 4السيدية —————— 17الشالجية —————— 3الشرطة الخامسة ——— 3الشرطة الرابعة ———- 5الشعلة —————— 35الصالحية —————— 4الطارمية —————— 28الطوبجي —————— 1العامرية —————— 7العطـيـفيـة -————— 10الـعـلاوي —————- 1الغزاليـة -————— 22القادسيـة —————- 10الكاظميـة -————— 38اللطيفية —————— 7المحمودية ————— 63المعالف ————— 6المنصور —————- 24المواصلات -————- 3الـوشـاش ————— 2اليـرموك ——-——- 52اليوسفية —————- 4جــكوك ————— 3حي الجامعة ————- 8حي الجهاد -———— 35حي الخضراء -———— 1حي العامل -————- 42حي العدل ——-——- 21حي الفرات ————— 2سبع البور ————— 13سـويب —————- 5شارع حيفا ————— 5كرادة مريم ——--—— 2ناحية الرشيد -———— 4مجمع الايادي ———— 2جانب الرصافة -——— 29محافظة ذي قار ——— 1محافظة كربلاء --—— 2محافظة كركوك -——- 1محافطة بابل -——— 3محافظة المثنى ——— 1محافظة النجف -——— 1محافظة ميسان ——— 1محافظة ديالى ———- 3 الشفاء:350.. الوفيات: 3

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.