وزير التخطيط يعلن وجود 6250 مشروعاً قيد الإنشاء بحاجة إلى 126 ترليون دينار

أكد وزير التخطيط خالد بتال ، الثلاثاء، وجود 6250 مشروعا قيد الإنشاء بحاجة إلى 126 ترليون دينار لإكمالها.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن بتال قوله، إن "هناك 42 مجمعا سكنيا غير منجز يحتاج إلى إعادة احصائها بشكل دقيق للشروع بإنجازها". وأشار إلى "وجود 6250 مشروعا قيد الإنشاء بحاجة إلى توفير 126 ترليون دينار لإكمالها".



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