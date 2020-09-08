مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل

رفع مجلس النواب، جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء الى الخميس المقبل
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الخميس الموافق ١٠-٩-٢٠٢٠ الساعة الثانية عشر ظهراً".
وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية له شهدت حضور وزيري المالية والتخطيط.
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