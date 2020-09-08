نائب يكشف عن اتفاق مع وزيري التخطيط والمالية لالغاء قرار حكومي سابق

كشف النائب عن محافظة ذي قار غايب العميري، الثلاثاء، عن اتفاق حصل بين نواب عدد من المحافظات مع وزيري المالية والتخطيط على عقد اجتماع بغية الغاء قرار الحكومة السابقة بايقاف تخصيصات تنمية الاقاليم بموازنة عام 2019 عن بعض المحافظات.

وقال العميري في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان اليوم استضاف وزيري المالية والتخطيط للاجابة على سؤال شفهي مقدم من احد النواب حول قضايا معينة"، مبينا انه "بعد الانتهاء من الاجابة فقد كانت هنالك مناقشة من قبل النواب مع الوزيرين، حيث تطرقنا معهما عن المحافظات التي شهدت تظاهرات وعلى رأسها محافظة ذي قار والتي كانت سببا في عدم احالة المشاريع من تخصيصات تنمية الاقاليم في موازنة لسنة 2019 ".

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واضاف العميري، ان "اتفاقا حصل بعقد اجتماع خلال الايام المقبلة يضم نواب المحافظات التي شهدت تظاهرات مع الوزيرين داخل قبة البرلمان، بغية ايقاف قرار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بايقاف احالة المشاريع الى المحافظات التي فيها تظاهرات من تخصيصات تنمية الاقاليم لسنة 2019 على اعتبار ان القرار صدر من حكومة تصريف اعمال وتسبب بضرر كبير لتلك المحافظات".

وتابع العميري "سنعمل بكل قوة لانهاء هذا الظلم والحيف واعادة تخصيصات المشاريع للمحافظات المتضررة وعلى راسها محافظة ذي قار".