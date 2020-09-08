وزير المالية من البرلمان: نسعى لايقاف ابواب هدر المال العام

أكد وزير المالية علي علاوي، الثلاثاء، سعي الحكومة لايقاف ابواب هدر المال العام على المستويات كافة.

وقال علاوي خلال حضوره في جلسة مجلس النواب اليوم، إن "ورقة الاصلاح ستقدم الى الرئاسات الثلاث واللجان المعنية نهاية هذا الشهر الحالي".

وأضاف "نحن نسعى الى ايقاف ابواب هدر المال العام على كافة المستويات وسيتضمن ذلك في ورقة الاصلاح الاقتصادي".