مجلس الوزراء يقرر تخصيص جلسة طارئة الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخصيص جلسة طارئة الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة العامة لليلاد.
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي اليوم، إنه "تم تخصيص جلسة طارئة مطلع الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة"، مشيرا الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "وجّه وزارة الداخلية بالتحقيق بحوادث الاعتداء على القوات الأمنية".
وأضاف أن "الحكومة ملتزمة بالسعي لتحقيق مطالب المتظاهرين"، مشيراً الى أن "الحكومة ملتزمة بالتعامل بحزم مع كل من يسيء ويتجاوز ويعتدي على القوات المكلفة بحماية المتظاهرين".
ولفت ملا طلال الى أن "الكاظمي وجّه الوزراء باقتراح مدراء عامين يلتزمون بمعايير الكفاءة والنزاهة والقياد"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء أقر مقترحاً يستوعب 2000 من حملة الشهادات العليا".
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