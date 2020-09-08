تنشر وكالة الخليج 365، نص قانون احتساب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد الذي أكمل البرلمان العراقي قراءته الأولى اليوم.

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